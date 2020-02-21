Несколько учениц омской школы госпитализированы из-за обморока

21.02.2020, 12:44, Новости дня

В школе №90 Омска во время линейки несколько учениц упали в обморок, в учебном учреждении заявили, что девочки якобы были голодными, сообщили СМИ.

«У нас сегодня была линейка. И ребенку стало плохо, в обморок упала. Две девочки там или три. Просто голодные были. Ничего страшного. Никакой паники нету», – передает om1.ru сообщение школы. В дальнейшем учреждение отказалось от каких-либо комментариев.

Очевидцы сообщили, что к школе подъехали три машины скорой помощи. В них разместили несколько детей.

Тем временем в мэрии Омска заявили о госпитализации семерых детей.

«В районе 13:00 (10:00 мск) из школы № 90 на телефон скорой помощи поступил звонок о неудовлетворительном состоянии семи учащихся. На место оперативно выехала первая бригада медиков, впоследствии понадобилось еще три машины. Дети доставлены в детскую областную больницу. Все дальнейшие подробности можно уточнить у их законных представителей, так как мы не имеем права на разглашение медицинской тайны», – передает ТАСС сообщение мэрии.

В минздраве Омской области  подтвердили факт доставки детей за медицинской помощью и со ссылкой на медицинскую тайну отказались сообщить подробности происшествия.



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