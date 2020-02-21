Только 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства – опрос

21.02.2020, 12:42, Новости дня

Полностью поддерживают деятельность нынешнего правительства Украины 6% граждан, отдельные меры – 34%, вообще не поддерживают – 50,9%. Об этом говорится в исследования социологической службы Центра Разумкова, опубликованного 21 февраля.

Деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные меры – 29,5%, не поддерживают – 52%.

Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют – 64,5%, выражают доверие Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют – 63%.

Как отмечается в исследовании, уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, а не доверяли только 22%.

«Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии «Слуга народа» доверяют правительству 65%, не доверяют – 27%, среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – соответственно 11% и 88%, партии «Европейская солидарность» – соответственно 8% и 89%, ВО «Батьківщина» – соответственно 18,5% и 75%», – говорится в сообщении.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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