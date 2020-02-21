Минздрав предостерег от «алкоголизма выходного дня»

21.02.2020, 12:37, Новости дня

Распитие алкоголя в выходные может быть опаснее наркозависимости, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, «алкоголизация выходного дня» случается довольно часто.

«Это старая история, и с большой долей вероятности количество отрицательных последствий такой алкоголизации в выходные дни будет расти и по части пьяного зачатия, и роста преступлений в этот период, и по части ухудшения общественного здоровья. Последствия такого потребления алкоголя могут превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные», – передает АГН «Москва» слова Брюна.

Нарколог заметил, что во Франции даже был специальный термин – «дети выходного дня», то есть зачатые после пьянок по выходным.



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