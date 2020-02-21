В МВД Германии заявили о расисткой подоплеке теракта в Ханау

21.02.2020, 12:37, Новости дня

Нападение в германском городе Ханау является террористическим актом, имевшим расистскую подоплеку, сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Это было однозначно расистски мотивированным террористическим актом», – приводит его слова ТАСС.

Зеехофер сообщил, что согласовал с главами МВД федеральных земель конкретные действия для защиты населения.

«Мы увеличим присутствие полиции во всей Германии, усилим охрану чувствительных учреждений, особенно мечетей», – пообещал он.

Также будет повышено число правоохранителей в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на границе.

Напомним, в ночь на четверг мужчина открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Он скрылся на автомобиле, а позднее атаковал еще одну кальянную. В результате погибли девять человек, в том числе граждане Турции. В утренние часы подозреваемый в стрельбе был найден мертвым. 

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал произошедшее «террористическим актом насилия», а канцлер Ангела Меркель заявила, что атака имела правоэкстремисткий характер.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Общество: Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

02.01 / В Гонконге арестованы свыше 400 человек после массовых протестов

13.12 / Аваков: Подозреваемые по делу Шеремета в разговорах упоминали «покровителя», который должен их вытащить и защитить

12.02 / Дело Шеремета. Подозреваемой Дугарь назначили две экспертизы

05.02 / Украина за пять лет намерена достичь критериев вступления в НАТО

17.12 / Пушилин: После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто враг

20.02 / Вопрос дня: Кто и зачем компостирует тела умерших?

17.01 / Палестинцы запускали воздушные шары со взрывчаткой на территорию Израиля, в ответ израильские ВВС ударили по объектам ХАМАС

24.01 / США ввели запрет на «родильный туризм» с 24 января

24.01 / Расширен перечень орфанных заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика