В МВД Германии заявили о расисткой подоплеке теракта в Ханау

21.02.2020, 12:37, Новости дня

Нападение в германском городе Ханау является террористическим актом, имевшим расистскую подоплеку, сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Это было однозначно расистски мотивированным террористическим актом», – приводит его слова ТАСС.

Зеехофер сообщил, что согласовал с главами МВД федеральных земель конкретные действия для защиты населения.

«Мы увеличим присутствие полиции во всей Германии, усилим охрану чувствительных учреждений, особенно мечетей», – пообещал он.

Также будет повышено число правоохранителей в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на границе.

Напомним, в ночь на четверг мужчина открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Он скрылся на автомобиле, а позднее атаковал еще одну кальянную. В результате погибли девять человек, в том числе граждане Турции. В утренние часы подозреваемый в стрельбе был найден мертвым.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал произошедшее «террористическим актом насилия», а канцлер Ангела Меркель заявила, что атака имела правоэкстремисткий характер.