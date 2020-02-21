В Москве проводят рейды и используют систему распознавания лиц для контроля карантина по коронавирусу

21.02.2020, 12:34, Новости дня

В Москве начали проводить рейды и использовать систему распознавания лиц, чтобы контролировать людей, помещенных под карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, сотрудники МВД и медики проводят рейды по местам возможного проживания граждан КНР – гостиницам, общежитиям и частным квартирам. Всех, кто прибывает в Москву из КНР, изолируют по месту жительства или пребывания, например, в гостиницах. Тех, у кого обнаружили высокую температуру или другие симптомы заболевания, госпитализируют. На двухнедельный карантин уже поместили две с половиной тысячи человек.

«Проведение рейдов – неприятная задача, но это необходимо, в том числе и для самих потенциальных носителей вируса», – отмечает мэр.

По словам Собянина, для контроля карантина по коронавирусу полиция также использует систему распознавания лиц. Мэр рассказал, что камеры видеонаблюдения использовались, когда у гражданки Китая после прилета в Москву ошибочно обнаружили коронавирус. Собянин назвал это лабораторной ошибкой. По его словам, гражданку Китая госпитализировали, а ее соседку по квартире изолировали дома. Камеры видеонаблюдения показали, что эта женщина нарушала режим изоляции, встретившись во дворе дома с знакомым. Система видеоаналитики также позволила установить водителя такси, который вез гражданку Китая из аэропорта.

Накануне Московский метрополитен поручил своим сотрудникам останавливать граждан Китая для анкетирования, пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на свои источники. В анкете приезжие из КНР должны будут сообщить дату и цель прибытия, место фактического проживания, рассказать о симптомах ОРВИ, если они есть, проходили ли они карантин и планируют ли в ближайшие 15 суток покидать Москву.

Ранее «Мосгортранс» разослал водителям общественного транспорта сообщения с просьбой уведомлять диспетчеров и полицию о том, что в салоне находятся лица китайской национальности. В пресс-службе организации заявили, что цель этих действий – «обеспечение комфорта и безопасности на транспорте».

С 20 февраля гражданам Китая временно закрыли въезд в Россию «в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности». С 14 февраля между Китаем и Россией приостановили чартерное сообщение.

По состоянию на 21 февраля число заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в Китае превысило 75 тысяч человек. В стране зарегистрированы 889 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки от болезни погибли 118 человек.