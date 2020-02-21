Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

21.02.2020, 12:30, Новости дня

После скандала с несанкционированным анализом записей с микрофонов устройств, на котором поймали Amazon, Apple, Google, Microsoft и Facebook, крупнейшая мировая социальная сеть решила изменить подход к получению данных для тренировки алгоритмов распознавания речи. За них решено платить.

В разработанном Facebook приложении для маркетинговых исследований Viewpoints появилась новая программа — «Произношения». Пользователям, которых система сочтёт подходящими для участия, предлагается записать фразу «Эй, Портал» (Portal — линейка коммуникационных устройств, выпускаемых Facebook в США) в комбинации с именем первого друга из списка друзей в соцсети.

Можно записать сочетания с именами до 10 друзей, причём каждую запись нужно повторить дважды. Правда, за это начислят только 200 баллов «viewpoints», что эквивалентно одному доллару США, а для конвертации баллов в деньги через PayPal нужно набрать их хотя бы тысячу. В Facebook сообщили, что каждый пользователь может сделать до пяти наборов записей — и, таким образом, заработать себе на пару чашек кофе.

Записи, обещают в компании, не будут привязываться к аккаунту в сосети, а активность с баллами «viewpoints» не используется без разрешения в Facebook или других принадлежащих компании сервисах.

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Вести.Hi-tech



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