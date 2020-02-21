Двести тысячелетий: в арктических озёрах найдены неизвестные древние виды рыб

21.02.2020, 12:30, Новости дня

Биологи обнаружили более десятка новых видов рыб во время путешествия по труднодоступным уголкам Чукотки и Камчатского края. Как выяснили учёные, эти виды появились ещё двести тысяч лет назад.

Об открытиях сообщил участник экспедиции старший научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника Григорий Маркевич. Информация была озвучена на лекции в Петербургском отделении Русского географического общества.

«Первой находкой был реликтовый сиг, ранее неизвестный науке. Рыба встречалась в водоёмах, которые «стекают» в Арктику. Мы полагаем, что этот вид поселился [в озёрах] до начала последнего ледникового периода (точнее, ледниковой эпохи — прим. ред.), и в момент его наступления водоём не перемёрз полностью, поэтому вид оставался там порядка 200 тысяч лет в такой приспособленной к озёрной жизни форме», — сообщает учёный в материале ТАСС.

Экспедиция охватила десятки ранее неисследованных озёр на территории Чукотки, бывшего Корякского автономного округа и севера полуострова Камчатка. Обследованные водоёмы разбросаны по площади в 40 тысяч квадратных километров (!). Протяжённость маршрута экспедиции составила восемь тысяч километров. Часть пути учёные проделали с помощью авиации.

Именно труднодоступность этих озёр стала причиной того, что они никогда ранее не изучались.

«Результаты работы имеют большое значение для понимания происхождения различных видов рыб. Сейчас мы анализируем генетические образцы неизвестных видов. Эти данные позволят понять механизмы эволюции живых организмов в арктических условиях», — резюмирует Маркевич.

К слову, ранее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали об исследовании древних отложений Карского и Баренцева морей и о том, чем оказались «морские змеи» на берегах Чукотки.

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Вести.Наука