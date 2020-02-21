«Локомотив» и ЦСКА заинтересовались бразильским нападающим

21.02.2020, 12:30, Новости дня

Нападающий бразильского футбольного клуба "Ред Булл Брагантино" Артур Гимараэс может оказаться в российской премьер-лиге. 22-летним форвардом заинтересовались сразу два московских клуба – "Локомотив" и ЦСКА.

Артур в январе 2020 года обошелся "Брагантино" в 5,5 миллионов евро, куда он перешел из "Палмейраса", сообщает Спортс.Ru. Теперь "РБ" не планирует расставаться с игроком ниже той суммы, которую заплатил сам.

Однако в РФ такую стоимость юного нападающего считают завышенной и предпринимают попытки сбить те деньги, которые требуют в "Брагантине". В "Локо" и ЦСКА рассчитывают приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Артур сыграл на клубном уровне 76 матчей. В этих встречах он отметился 15 голами и 13 результативными передачами.



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