Эспер: США не могут и дальше терпеть несоблюдение Россией Договора по открытому небу

21.02.2020, 12:30, Новости дня

Соединенные Штаты пока не приняли решение о том, выходить ли из Договора по открытому небу, однако министр обороны Марк Эспер предупредил, что Америка не может и дальше терпеть несоблюдение договора со стороны России.

«Пока официальное окончательное решение не принято. Позже мы соберемся вместе, чтобы сделать это, чтобы выбрать оптимальный путь для нашей страны», – сказал Эспер в ходе визита в штаб-квартиру Стратегического командования в четверг.

«Я не склоняюсь в пользу той или иной позиции в вопросе о контроле над вооружениями в целом, – добавил министр. – Чтобы мы заключали и сохраняли соглашения, они должны отвечать нашим национальным интересам. И в первую очередь нас интересует соблюдение условий этих соглашений».

Договор по открытому небу, ратифицированный в 2002 году, разрешает разведывательные полеты над территорией 34 стран-подписантов, в числе которых Россия и США.

В последние годы между двумя ядерными державами идут споры по поводу этого договора, в том числе о том, какое съемочное оборудование может использоваться на самолетах. США также обвиняют Россию в ограничении полетов над Калининградом.

На прошлой неделе в ходе министерского совещания НАТО в Брюсселе Эспер призвал союзников занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

«Говоря на эту тему, я очень четко сказал им, что нам нужно начать указывать России на случаи несоблюдения с ее стороны. Россия не соблюдает соглашение на протяжении многих лет, в особенности в том, что касается полетов над Калининградом и Грузией», – сказал он в ходе визита в Стратком.

«Мы не можем и дальше терпеть несоблюдение соглашения с их стороны, – добавил министр. – Нужно начать с несоблюдения с российской стороны и гарантировать, чтобы они вернулись в соглашение».