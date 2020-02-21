Мария Луговая считает странным свое замужество с Сергеем Лавыгиным

21.02.2020, 12:30, Разное

Мария Луговая, знакомая зрителям по проектам «Мурка» и «Рыжая», вышла замуж. Знаменитость пояснила о взаимоотношениях с Сергей Лавыгиным, пара узаконила их 25 января, а свое замужество назвала «странным».

Герой сериала «Кухня» и его возлюбленная поженились совсем недавно, так как долгое время считали, что подобный шаг является очень серьёзным и не требует торопливости. Актриса призналась, что она несколько раздражена спонтанностью решения своего избранника. Звёзды решили не устраивать пышную свадьбу, а обошлись скромной церемонией. После посещения ЗАГСа пара не устроила банкет, а по завершении официальной процедуры бракосочетания молодые муж и жена отправились по своим делам. Луговая в тот же вечер вышла на сцену Московского театра юного зрителя, отыграв роль в одном из спектаклей. Об этом артистка написала в своём Instagram-аккаунте, признавшись, что в театр для поддержки пришёл и её супруг, причём он находился с ней в гримёрке до самого выхода на сцену.

Торжество по случаю бракосочетания состоялось вскоре в небольшом кругу друзей и близких, причём Сергей Лавыгин и Мария Луговая постарались избежать стереотипов, которые имеют отношение к данной процедуре. По информации известной артистки, они не использовали форм-фактор классической русской свадьбы, связанной с традиционными караваями, рушниками и другими атрибутами.