Автограф президента Путина продан за 340 тысяч рублей

21.02.2020, 12:30, Новости дня

Письмо с личным автографом российского президента Владимира Путина продано на аукционе в РФ за 340 тысяч рублей.

Письмо, написанное 12 сентября 2001 года, было адресовано советскому журналисту-американисту Валентину Зорину. В письме глава государства благодарит Зорина за подарок — книгу "Неизвестное об известном".

На этом же аукционе были проданы пять листов заметок режиссера и сценариста Андрея Тарковского по ценам от 160 до 650 тысяч рублей. А материалы, связанные с фильмом "Зеркало" – автографы режиссера и фотографии — проданы за 2 миллиона рублей.

Одним из лотов была бейсболка группы "Ленинград" с автографом Сергея Шнурова – она продана за 4,2 тысячи рублей.