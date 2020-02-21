Мнение: Письмо: «Его условия жизни за счет меня улучшились»

21.02.2020, 12:28, Разное

Из-за «сексуальной эмансипации» (убеждения, что секс — главное в жизни) многие женщины сейчас живут с и даже выходят замуж за альфонсов.

И ладно бы за хищников. Хищники, по крайней мере, дают испытать сильные любовные эмоции и удовольствие. Да и защититься от хищника очень сложно, если он положил глаз. И не хватит их на всех, им нужны только самые богатые.

Большинство таких женщин живут с обычными альфонсами, рыбами, с плохими границами, что означает: совместная жизнь наполнена конфликтами и разочарованиями. И все равно живут.

Деньги таким женщинам обычно достались от бывших мужей, иногда женщины ведут бизнес, но изначально все равно — от мужей.

Если женщина заработала сама, с нуля, без финансовых вливаний папы или мужа, у нее, как правило, есть самоуважение.

И для альфонсов, тем более альфонсов-рыб, такая женщина недоступна.

Давайте посмотрим, что делает состоятельную женщину легкодоступной для альфонсов.

Обобщите это в комментариях.

728ii

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Спасибо за возможность написать вам.

Моя история про разницу в ОЗ.

Или я настолько обвилась зелёным виноградом, что не могу отрефлексировать значимость этого человека для себя.

Муж мой погиб десять лет назад, я смогла удержать семейный бизнес, и даже немного его расширить. В финансовом плане я объективно обеспеченный человек.

У меня четверо детей. Старшему сыну 28, и я ему передала компанию в управление. Решаю только стратегические вопросы со старыми компаньонами, и даю советы по запросу. С каждым разом запросов всё меньше. В начале ревновала, теперь вижу что у сына и его жены получается хорошо, и ошибаются они реже, чем я когда то. В общем с бизнесом и детьми у меня хорошо. А вот в личном плане как то не складывалось.

(Вот основная причина. Она считает, что с бизнесом и детьми хорошо «у нее», хотя дети взрослые уже, а бизнес она передала. Нет у нее этого. Она много бездельничает, почивает на лаврах, а в полупраздном состоянии у вас не может быть хорошо в личном плане, это невозможно. Устойчивость придает только работа и семья, но не просто наличие этого, а вовлеченность в это активная. Выросли дети, значит надо заниматься внуками, пожилыми родителями или другой родней. А работой тем более не прекращать активно заниматься, пока на это хватает здоровья. Понимаете почему это так важно, друзья?)

Я смотрела на мужчин равной своей ОЗ ( как я думала, не брав в учёт детей. ) Так как была уверена , мои дети не помеха. Старший сам по себе , Дочка подросток учится за границей, сын в спортивной школе. Опять же няни, помощники по хозяйству, водители и даже садовник. И моя возможность быть не привязанной к быту и постоянно к дому.

Однако мужчинам равным моему ОЗ доступны женщины намного моложе, и среди них много красивых , умных и финансово не зависимых. На отношения которые у меня были , мои друзья и знакомые ставили грозную печать « ему нужны твои деньги». В последнее время я уже злилась , их всех любят за « светлую душу», а меня любить нельзя, только мои деньги.

(Знакомые и друзья говорили про разницу материальную. Если у вас денег изначально намного больше, чем у партнера, конечно вас любят «не за светлую душу». За душу вообще никого не любят, любят за собственный кайф и комфорт, связанный с человеком. Но если денег у партнера намного меньше, чем у вас, ваш кайф не связан с его деньгами никак, а вот его — явно связан, и не столько кайф это, сколько комфорт. Это очевидно всем вокруг, кроме вас, потому что на вас — корона. Это не только автора касается, это и мужчин касается, которые находят себе девушек намного красивей и моложе, чем они)

Где то год назад , соскучившись по активной деятельности, решила открыть небольшое дело, для души, совсем в другой сфере. Понимала , что оно скорей всего будет убыточно, рассматривала исключительно как хобби, чтоб не бездельничать. А хобби- эта статья расходов. Но неожиданно всё закрутились. Меня затягивало, нравилось. И чтоб сократить расходы , да и времени было много, я сама стала общаться с покупателями. Предлагать этот продукт — развлечение. Так и познакомилась с К. Вначале просто болтали. Потом он стал приходить каждый день . Я сразу сказала что у меня дети, и их количество. Не сказала только , что собственник этого мероприятия.

(У этого мужчины было очень плохое финансовое положение. Таким мужчинам женщины в принципе малодоступны, поэтому выбирать им особо не приходится. Автор акцентирует на том, что мужик не знал о ее финансовом статусе, но конечно он видел по ее внешнему виду и машине, что у женщины есть деньги. А так как у него их совсем нет, еле хватает на съем, он был рад любой финансовой поддержке)

Когда он узнал что я не наёмный работник, не спрашивая моего согласия, просто выходило само собой, стал помогать в работе. Искал персонал, находил новых клиентов и площади. В общем всячески участвовал в моей жизни. Пару раз решал бытовые проблемы подруг. И в тоже время я не знала как представить его своим друзьям. Человек хоть и имеет свой бизнес ( работает на себя ), но я в день зарабатываю больше , чем он в месяц.

(Ее корона все представила так, будто, узнав, что она собственник, он решил ей помочь от щедрот. А он всерьез заинтересовался ею, узнав, что она собственник. Хотя и до этого видел, что у нее есть деньги, иначе бы может и общаться не стал)

Он сразу сказал, меня не устраивают отношения — встречи. Мне нужна женщина, с которой жить. И я переехала к нему. Меня совсем не напрягало, что я теперь хожу не по мраморному полу, а по стертому линолеуму в съемной квартире.

(Чем характерны альфонсы, они всегда настаивают на совместной жизни сразу, с первого дня почти, а при очень большой разнице ОЗ хотят заключить брак. Вообще в письмах вы легко можете определить разницу ОЗ. Если мужчина встречается с женщиной, но держит ее подальше от своего дома, хотя холост, значит разница ОЗ в его пользу огромна. Если приводит домой, но жить вместе не хочет, достаточно велика. Если хочет жить спустя недолгое время отношений, примерно равная. Если хочет жить сразу, в первый же день, скорее всего очень большая в ее пользу. Это правило почти не имеет исключений. Грустно читать некоторых женщин, которые гордятся и хвастаются, что мужчина упал на одно колено сразу и сделал предложение. Если это не лапша, то такому мужчине просто негде было жить и нечего есть. Состоятельные мужчины совсем не так быстры, даже если влюблены, они несколько раз подумают, прежде чем открыть женщине свой дом и свой карман)

Но, как всё это объяснить детям и друзьям? К тому же шесть лет назад, после смерти жены , а потом матери, он приехал в Россию из Украины, к дочери. Сказал, что там его уже ничего не держит. Мои родные обязательно увидят корысть. Он же в свою очередь окружил меня такой заботой и вниманием, что меня уже тошнит. Поймала себя на мысли, что я специально провоцирую его, чтоб сорвался , накричал. Но он умеет держать себя в руках. На Украине работал в уголовном розыске, а затем тренировал юношескую сборную по боксу. Но приехав в Россию встал в один ряд с эмигрантами из ближнего зарубежья с видом на жительство. Без квартиры , машины.

(Вот какую картину рисует ее корона. Сейчас посмотрим, как на самом деле обладают дела. Корона говорит, что он ее обожает, а то, что он гастарбайтер — существенных факт только в глазах подозрительных друзей, завистников, не верящих в то, что автора можно любить. Еще корона говорит, что автор купается в его внимании и заботе как сыр в масле. Давайте посмотрим на факты)

К. ужасно ревнивый. Ему не нравится когда я уезжаю к детям, или хочу встретится с подругами. К тому же у него много свободного времени, и чтоб как то купить себе свободу, я купила ещё одну машину. Понятное дело не приору. И теперь меня душит жаба, когда он наряжается и уезжает на Х6, а уж если забудет что то по моей работе, меня охватывает ярость.

(Вот она ранее написала, что ее тошнит от его заботы. И вдруг выясняется, что заботы с его стороны нет. Он требует внимания и отжимает деньги, а получив дорогую машину и наряды, уезжает по своим делам, забывая про общую работу. Она уже снизу в этих отношениях и вынуждена «покупать себе свободу». Но на мужчине — колпачок, он — страдающий от ревности влюбленный, а не хищный торт, требующий вложений за право быть с ним)

Думаю , что я тут делаю, ведь его условия жизни за счёт меня улучшилась, а у меня быт явно ухудшился. Хотя я не делаю привычные для женщины домашние дела, типа готовки обедов. Он сам готовит очень вкусно, говорит , ему нравится. Но меня и еда его уже раздражает. Я вспомнила, что дома мы покупали продукты в Азбуке и Вкус Вилле, и придумала, что придерживались ПП. Однако даю отчёт , старались, но получалось плохо. А сейчас обвиняю ( пока в своей голове), что из за его еды поправилась на три килограмма.

(Она гордится тем, что в отличие от обычных женщин не варит сожителю борщи. Гордится, но и совестится в то же время. Скоро она будет считать, что должна не только снабжать его деньгами, но и обслуживать в быту. Он готовит себе жирную еду, по своему вкусу, она ест это с ним и толстеет, боясь даже намекнуть, что хорошо бы класть поменьше масла и сала)

Уважаемая Эволюция, есть ли у меня шансы побороть в себе навязчивую мысль , это не любовь , а удачная возможность для него.

(А вот и запрос автора: чем бы прибить все время падающую корону? Где найти гвозди? Потому что хочется ощущать себя любимой, но реальность все время вмешивается в иллюзии и не дает получать кайф)

И как только он решит свои вопросы, не без моей помощи , я уже не буду нужна со своим, в общем то , сложным характером.

(Но еще больше ее гнетет страх, что скоро он бросит ее. То есть она очень боится его потерять. И она ругает себя за сложный характер и за недостаточный бытовой комфорт. Надо снять хорошую квартиру, автор, и еду начать заказывать из АВ, пусть он ест семгу, козий сыр и свежие ягоды, купите ему карту в фитнес-клуб, займитесь его здоровьем и внешним видом вплотную. Он будет доволен, вам будет приятней смотреть на него и друзьям станет нестыдно показывать, одни сплошные выгоды)