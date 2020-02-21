Путин рассказал о сериале с Зеленским и напомнил про общие корни с украинцами

21.02.2020, 12:26, Новости дня

По словам президента, русских и украинцев многое объединяет, но в то же время многое и разъединяет.

Президент России Владимир Путин в интервью для спецпроекта ТАСС рассказал об Украине и отношениях с украинским главой государства Владимиром Зеленским.

На вопрос, смотрел ли президент сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, Путин ответил отрицательно.

«Даже фрагмент, где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина?», — спросил интервьюер. На это Путин ответил «не знает ни Голобородько, ни кто там чего выбирает».

В то же время российский лидер признался, что не теряет надежды договориться с украинским коллегой об улучшении отношений между странами.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал он.

При этом Путин обратил внимание на изменение позиции Зеленского после саммита в Париже в декабре прошлого года, после которого президент Украины заговорил о пересмотре минских соглашений.

Кроме того, Путин высказался об общих корнях с украинцами. Российский лидер призвал уважать чувство собственного национального самосознания украинцев, которое возникло у значительной части населения, однако счел необходимым помнить об общей истории двух стран. «Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет [украинцам], но если посмотреть на реалии, это так и есть», — объяснил Путин.

По словам главы государства, среди украинцев, которые жили на западе страны, начала складываться общность людей, которые воспринимали себя с «известной степенью независимости от российского государства». Он напомнил, что несколько веков назад между русскими и украинцами не было никаких различий в языке — они начали формироваться в XVI веке в результате полонизации украинцев, живших на территории, находившейся под властью Речи Посполитой.

Путин добавил, что русских и украинцев многое объединяет, но в то же время многое и разъединяет. «В современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества. И наоборот — разъединение делает нас слабее», — резюмировал он.

По словам Путина, любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента в Европе и мире, чего «никто не хочет».

Ранее российский лидер описал свою жизнь словами «очень хорошо».