Минпромторг объяснил повышение налога на старые коммерческие автомобили

21.02.2020, 12:26, Новости дня

В Министерстве промышленности и торговли объяснили идею повышения транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан России. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду», – передает РИА «Новости» слова замминистра промышленности и торговли Александра Морозова.

О планах Минпромторга повысить транспортный налог на старые коммерческие автомобили стало известно накануне. Изменения планируется ввести с 2021 года. Частных автомобилей они не касаются.