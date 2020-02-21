В РФ опровергли сообщения о сотнях тысяч беженцев из Идлиба

21.02.2020, 12:26, Новости дня

Информация о якобы потоках сотен тысяч жителей провинции Идлиб, бегущих от боев сирийских правительственных войск с террористами в этом районе, не соответствует действительности, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Журавлев.

По его словам, «никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации «Идлиб» не существует», передает ТАСС.

Россия призвала Турцию обеспечить выход мирных жителей из провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению. По его словам, террористы в Идлибе, прикрываясь местными жителями, блокируют выход сирийских граждан через организованные ЦПВС и официальными властями Сирии гуманитарные коридоры к пунктам пропуска «Эль-Хадер» (провинция Алеппо), «Абу-эд-Духур» (Идлиб) и «Хабит» (Хама).

Журавлев также сообщил, что Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о резком обострении ситуации в Сирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнения: Балканы могут взорваться вулканом войны

31.01 / Лёгкие курильщиков «магическим образом» восстанавливаются после отказа от табака

21.01 / Госдума поддержала введение в Совбезе должности зампредседателя

03.01 / «Не нужно оправдываться». Мендель рассказала, к каким выводам пришла за время своей работы

27.12 / Российские традиции Нового года предложили сделать наследием ЮНЕСКО

10.12 / В Госдуме поддержали отмену экзамена по русскому языку для белорусов и украинцев

13.02 / Тальков-младший получил условный срок за езду в пьяном виде

19.02 / Сбербанк признан лучшим по двум номинациям Global Finance Awards

12.02 / В ЦБ Ирландии отметили опасность вспышки коронавируса для мировой экономики

24.12 / Сирийская армия освободила 300 квадратных километров от боевиков в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика