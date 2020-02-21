В РФ опровергли сообщения о сотнях тысяч беженцев из Идлиба

21.02.2020, 12:26, Новости дня

Информация о якобы потоках сотен тысяч жителей провинции Идлиб, бегущих от боев сирийских правительственных войск с террористами в этом районе, не соответствует действительности, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Журавлев.

По его словам, «никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации «Идлиб» не существует», передает ТАСС.

Россия призвала Турцию обеспечить выход мирных жителей из провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению. По его словам, террористы в Идлибе, прикрываясь местными жителями, блокируют выход сирийских граждан через организованные ЦПВС и официальными властями Сирии гуманитарные коридоры к пунктам пропуска «Эль-Хадер» (провинция Алеппо), «Абу-эд-Духур» (Идлиб) и «Хабит» (Хама).

Журавлев также сообщил, что Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о резком обострении ситуации в Сирии.