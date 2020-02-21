Система OxygenOS Open Beta 9 вышла на смартфонах OnePlus 7

21.02.2020, 12:21, Разное

Состоялся выход мобильной операционной системы OxygenOS Open Beta 9 для смартфонов OnePlus 7. До этого момента в тестировании новой системы могли принять участие исключительно владельцы мобильных устройств OnePlus 7 Pro.

Задержка выхода прошивки произошла из-за вспышки китайского коронавируса COVID-19. После установки обновления пользователи отметили, что OxygenOS Open Beta 9 стала более производительной, также повысилась оптимизация работы в сети. По словам разработчиков, им удалось решить ряд ошибок, существовавших в прошлой версии системы, и добавить несколько новых функций.

Вес прошивки для OxygenOS Open Beta 9 составляет 300 МБ. Обновление начали получать все участники бета-теста мобильной операционной системы для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.