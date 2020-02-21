Система OxygenOS Open Beta 9 вышла на смартфонах OnePlus 7

21.02.2020, 12:21, Разное

Состоялся выход мобильной операционной системы OxygenOS Open Beta 9 для смартфонов OnePlus 7. До этого момента в тестировании новой системы могли принять участие исключительно владельцы мобильных устройств OnePlus 7 Pro.
Задержка выхода прошивки произошла из-за вспышки китайского коронавируса COVID-19. После установки обновления пользователи отметили, что OxygenOS Open Beta 9 стала более производительной, также повысилась оптимизация работы в сети. По словам разработчиков, им удалось решить ряд ошибок, существовавших в прошлой версии системы, и добавить несколько новых функций.

Вес прошивки для OxygenOS Open Beta 9 составляет 300 МБ. Обновление начали получать все участники бета-теста мобильной операционной системы для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: О зашкваре топового блогера ЖЖ

14.12 / Кина не будет

07.12 / 47 лет назад взорвали ядерную бомбу на Харьковщине, чтобы погасить пожар на скважине: как это было

31.12 / Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья

05.02 / Дочь Любови Успенской назвала Андрея Малахова настоящим мужчиной

17.12 / Мнение: Два разных человека….

20.01 / Мнение: Продолжают наблюдать

14.02 / «Вот такой у нас Тимурыч»: Анастасия Решетова впервые показала сына

07.12 / В части Европы цены на газ могут вырасти из-за Украины

10.02 / Наука: Неандерталец есть в каждом человеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика