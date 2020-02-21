Врач Андрей Бобровский рассказал о противораковом свойстве гречки

21.02.2020, 12:21, Разное

Гречка, как отмечает врач-диетолог Андрей Бобровский, способна предотвратить развитие рака. Употребление продукта способствует очищению организма от опасных токсинов и шлаков.
За выведение вредных веществ, накапливающихся в организме из-за чрезмерного потребления фастфуда, отвечает входящая в состав гречки клетчатка. В процессе пищеварения одна из важнейших составляющих — очищение кишечника от компонентов распада и обмена, поскольку именно они увеличивают риск возникновения онкологии.

По словам Бобровского, главным способом профилактики рака толстой кишки можно считать именно употребление клетчатки. Данный компонент, содержащийся в большом количестве в гречке, отлично всасывает токсины и выводит их из кишечника.

Гречневая крупа, подчеркивает диетолог, способствует похудению, ведь она является низкокалорийным продуктом. Кроме того, многие специалисты признают регулярное потребление продукта одним из главных секретов долголетия.



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