Украинцы рассказали о «теплом приеме» на родине после эвакуации из Уханя

21.02.2020, 12:21, Разное

Граждане Украины рассказали об уровне встречи их дома согражданами после эвакуации из охваченного эпидемией коронавируса COVID-19 Уханя. По их словам, автобус, в котором они ехали, бал забросан камнями, а в свой адрес они слышали нелицеприятные фразы.

О качестве встречи эвакуированные украинцы рассказали в социальных сетях. Когда автобус подъезжал к месту назнчения, то его начинали забрасывать камнями, а пассажиров всячески обругивать. Кроме того, протестующих не смущало присутствие детей. Эвакуированные украинцы «поблагодарили» соотечественников за «теплый» прием и признались в том, что не подозревали, «насколько их страна гнилая». Некоторые даже выразили желание сменить гражданство.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, проживающих в Полтавской, Львовской, Винницкой областях. И во всех регионах жители, а также местные власти, выступили против того, чтобы этих людей размещали рядом с ними. Дело дошло до того, что возле некоторых населенных пунктов начали воздвигать баррикады и организовывать блокпосты на дорогах. А в Новых Санжарах, произошло столкновение граждан с полицией.