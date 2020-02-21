Украинцы рассказали о «теплом приеме» на родине после эвакуации из Уханя

21.02.2020, 12:21, Разное

Граждане Украины рассказали об уровне встречи их дома согражданами после эвакуации из охваченного эпидемией коронавируса COVID-19 Уханя. По их словам, автобус, в котором они ехали, бал забросан камнями, а в свой адрес они слышали нелицеприятные фразы.
О качестве встречи эвакуированные украинцы рассказали в социальных сетях. Когда автобус подъезжал к месту назнчения, то его начинали забрасывать камнями, а пассажиров всячески обругивать. Кроме того, протестующих не смущало присутствие детей. Эвакуированные украинцы «поблагодарили» соотечественников за «теплый» прием и признались в том, что не подозревали, «насколько их страна гнилая». Некоторые даже выразили желание сменить гражданство.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, проживающих в Полтавской, Львовской, Винницкой областях. И во всех регионах жители, а также местные власти, выступили против того, чтобы этих людей размещали рядом с ними. Дело дошло до того, что возле некоторых населенных пунктов начали воздвигать баррикады и организовывать блокпосты на дорогах. А в Новых Санжарах, произошло столкновение граждан с полицией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Медики выяснили, что рак может появиться из-за воздействия патогенов

01.02 / Мнение: О цене заявлений про выход из кризиса в одной картинке

18.02 / Мнение: Пролетел мимо «Буков»

18.02 / Танцы в стиле тверк: Ирина Шейк зажгла на афтепати показа Burberry

18.12 / «Пожилая Снегурочка»: народ взревел от вида ног Лолиты

13.02 / Мнение: Флуктуация

24.01 / Безвременное правительство

08.02 / Фотография Егора Бероева с 98-летней бабушкой жены вызвала негодование у поклонников

11.02 / Мнение: Угроза столкновения

10.04 / Мнение: Срок годности любви — 2-3 недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика