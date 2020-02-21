Украинцы негативно высказались о развитии страны

21.02.2020, 12:19, Новости дня

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, более половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении и только четверть респондентов надеются на лучшее.

«25% респондентов считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года – 44%), 53% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%, в декабре – 36%)», – передает ТАСС текст отчета.

По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна в течение ближайших нескольких лет преодолеть существующие проблемы и трудности.

В сентябре 2019 года такие составляли 41%, в декабре – 28%, а по данным последнего опроса – 21%.

В то же время значительное число украинцев продолжают надеяться на улучшения в более отдаленной перспективе. Таких в сентябре было 40%, в декабре 50% и сейчас 49%. Но растет и доля пессимистов, которые уже не верят ни в ближнюю, ни в дальнюю перспективу. Если в сентябре таких было 6%, в декабре –11%, сейчас – 15%.

Существенно снизился в последние месяцы уровень доверия к правительству. Если в сентябре правительству доверяли 57%, то сейчас – только 28% респондентов. Не доверяли кабинету министров в сентябре 22%, сейчас – 64,5%. Невысоко доверие и к премьеру Алексею Гончаруку: лишь 25% опрошенных ему доверяют, 63% заявили о недоверии.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти наибольшим доверием пользуются Вооруженные силы (им доверяют 69% опрошенных), государственная служба по чрезвычайным ситуациям (65%), государственная пограничная служба (60%), национальная гвардия (60%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Журналистам российского канала «Звезда» могут запретить въезд в Украину в дальнейшем

15.12 / Володин счел угрозой для РФ заявление японских коммунистов по Курилам

16.12 / Нардепов хотят запугать перед голосованием по земельной реформе – Арахамия

10.02 / Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» добился восьмой победы кряду, обыграв «Зенит»

10.12 / Не дожав Зеленского наскоком в нормандском формате, Путин наверняка переключится на экономические кнуты и коврижки

04.02 / Разумков закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

06.02 / В Европе увидели усиление влияния Франции и ФРГ на фоне Brexit

15.12 / Под Нижним Новгородом перевернулся автобус, много пострадавших

02.02 / Пандемия, ядерный удар и крах энергетики — Forbes рассказал, какие угрозы застанут США врасплох

11.02 / Яма сбрил бороду,но оставил усы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика