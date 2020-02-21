Украинцы негативно высказались о развитии страны

21.02.2020, 12:19, Новости дня

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, более половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении и только четверть респондентов надеются на лучшее.

«25% респондентов считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года – 44%), 53% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%, в декабре – 36%)», – передает ТАСС текст отчета.

По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна в течение ближайших нескольких лет преодолеть существующие проблемы и трудности.

В сентябре 2019 года такие составляли 41%, в декабре – 28%, а по данным последнего опроса – 21%.

В то же время значительное число украинцев продолжают надеяться на улучшения в более отдаленной перспективе. Таких в сентябре было 40%, в декабре 50% и сейчас 49%. Но растет и доля пессимистов, которые уже не верят ни в ближнюю, ни в дальнюю перспективу. Если в сентябре таких было 6%, в декабре –11%, сейчас – 15%.

Существенно снизился в последние месяцы уровень доверия к правительству. Если в сентябре правительству доверяли 57%, то сейчас – только 28% респондентов. Не доверяли кабинету министров в сентябре 22%, сейчас – 64,5%. Невысоко доверие и к премьеру Алексею Гончаруку: лишь 25% опрошенных ему доверяют, 63% заявили о недоверии.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти наибольшим доверием пользуются Вооруженные силы (им доверяют 69% опрошенных), государственная служба по чрезвычайным ситуациям (65%), государственная пограничная служба (60%), национальная гвардия (60%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



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