Сборная Украины победила Австрию в первой игре отбора на чемпионат Европы по баскетболу 2021 года

21.02.2020, 12:18, Новости дня

Сборная Украины по баскетболу победила Австрию в первом поединке квалификации на Евробаскет-2021, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Украинская команда победила Австрию на выезде со счетом 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24).

В другом матче группы F квалификации на Евробаскет-2021 Венгрия победила Словению со счетом 77:75.

После первой игры Украина возглавляет свой квартет отбора имеет в активе два балла, На втором месте Венгрия, Словения и Австрия замыкают группу.

В следующей игре сборная Украины встретится со сборной Венгрии на домашней площадке. Поединок пройдет 23 февраля в Запорожье.

В финальную стадию Евробаскета-2021 пройдут три лучше команды квартета. Финальная стадия чемпионата Европы по баскетболу пройдет с 17-го по 29 августа следующего года.