«Кругом были украинцы». Путин заявил, что раньше украинцами называли жителей Пскова и Урала

21.02.2020, 12:06, Новости дня

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС выдвинул теорию о значении слова «украинец» в подтверждении своего тезиса о том, что жители РФ и Украины – это «один народ».

Он поставил ударение в слове «украинец» на второй слог и заявил, что так в прежние века называли людей, живших в Пскове, на Урале и на юге российских земель.

«Кругом были укра̀инцы», – сказал Путин.

Он утверждает, что к XVI веку между украинцами и русскими появились первые языковые различия.

Глава Кремля призвал искать в истории «то, что нас объединяет».

Начиная с 2014 года Путин постоянно подчеркивает в публичных выступлениях, что считает русских и украинцев одним народом. Он заявлял, что Россия и Украина «обречены на совместное будущее».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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