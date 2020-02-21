Кабмин обновит макропрогноз через несколько недель

21.02.2020, 12:06, Новости дня

Кабинет Министров Украины намерен обновить макропрогноз в течение двух недель. Об этом сегодня в ходе своего выступления с отчетом правительства в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает, и я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год», – подчеркнул Горчарук.

Он добавил, что поводом для пересмотра макропрогнозов развития экономики в мире может стать в том числе эпидемия коронавируса.

Кабмин Украины на заседании 23 октября 2019 года утвердил обновленный макропрогноз на 2020–2022 годы.

Прогноз предусматривал два сценария. Согласно первому, рост ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,7%, в 2021-м – 3,8%, в 2022-м – 4,1%. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) предусмотрен на уровне 105,5% в 2020 году, 105,3% – в 2021 году и 105,1% – в 2022 году. Предположения среднегодового обменного курса гривны составляют: 27 грн/$ – в 2020 году, 27,2 грн/$ – в 2021 году и 27,5 грн/$ – в 2022 году.