Лига чемпионов. Холанд и Льорис претендуют на «игрока недели»

21.02.2020, 12:06, Новости дня

Европейский футбольный союз после первых четырех встреч 1/8 финала Лиги чемпионов объявил претендентов на приз лучшему игроку недели главного евротурнира. Все четыре номинанта получили награду лучшему игроку матча по итогам встреч вторника и среды.

Эксперты считают главными претендентами на первый трофей весенней стадии Лиги чемпионов норвежского форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, который сделал голевой дубль "Пари Сен-Жермен" и французского голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса, который стал лучшим в матче против "РБ Лейпциг, совершив 4 очень красивых спасения.

В споре с ними будут участвовать также игрок оборонительной линии мадридского "Атлетико" Ренан Лоди, чья команда на своем поле обыграла "Ливерпуль" (1:0), и хавбек итальянской "Аталанты" Ханс Хатебур, который забил два гола в ворота испанской "Валенсии" (4:1).