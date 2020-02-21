Nissan и Honda откладывают открытие некоторых заводов в Китае из-за коронавируса

21.02.2020, 12:06, Новости дня

Японские автопроизводители отложили возобновление работы своих заводов вблизи эпицентра вспышки коронавируса в Китае. Это повышает риск дальнейших перебоев в поставках, пишет Reuters.

Nissan Motor Co заявил, что его заводы в Сянъяне (провинция Хубэй) и в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) будут закрыты и после 24 февраля, когда планировалось возобновить работу. Автопроизводитель не уточнил дату возобновления операций.

Компания Honda Motor Co сообщила, что ее завод в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии, будет закрыт до 11 марта.

Китайские компоненты используются в производстве миллионов автомобилей по всему миру. Провинция Хубэй является крупным центром производства и поставок автомобильных запчастей.

Nissan уточнил, что открытие откладывается из-за последней директивы властей провинции Хубэй, которые попросили предприятия приостановить свою деятельность до 10 марта. Проблемы с выпуском продукции у поставщиков также влияют на производство автомобилей, заявили в компании.

Nissan также сократил выпуск на некоторых своих заводах в Японии из-за проблем с закупкой комплектующих.

Данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) показали, что розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в первые 16 дней февраля упали на 92% в годовом выражении из-за вспышки вируса.

Правительство страны пообещало изучить возможность стимулирования продаж автомобилей, чтобы поддержать потребление.



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