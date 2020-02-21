23 февраля Новосибирский зоопарк покажет, как кормят львов

21.02.2020, 12:06, Новости дня

Новосибирский зоопарк готовит разнообразную праздничную программу на 23 февраля. Один из главных ее пунктов — показательное кормление львов, передает ГТРК "Новосибирск".

Обед для царя зверей приготовят в 15.30. Зрители узнают интересные детали о жизни хищников. Как подчеркнули в пресс-службе зоопарка, в мире зверей, как и в человеческом мире, высоко ценится смелость, отвага и умение встать на защиту своего дома, семьи.

Кроме знакомства с дикими кошками для гостей и жителей города пройдут традиционные соревнования: перетягивание каната, жим гири, подтягивание на перекладине. На них ждут всех желающих испытать свои физические возможности. Победителей спортивно-развлекательной программы "Сильный и смелый защитник умелый" наградят. На другой площадке зоопарка устроят военно-полевую кухню, там можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу и выпить горячего чая.

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ГТРК "Новосибирск"