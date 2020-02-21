Мэр Сургута заставил своих замов ездить на автобусах после жалоб горожан

21.02.2020, 12:06, Новости дня

Мэр Сургута Вадим Шувалов обязал своих заместителей ездить на автобусах и маршрутках после того, как от горожан поступили жалобы на общественный транспорт. Жители города пожаловались властям, в частности, на грязь и неприятный запах в салонах.

12 февраля Шувалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о многочисленных обращениях сургутян по поводу транспорта.

"Я отправил инспекцию на остановку "Ж/д вокзал". Эксперты осмотрели 10 транспортных средств. Нарушений пока не обнаружили, но проверки продолжатся", – отчитался мэр о принятых мерах.

Инспектировать автобусы он отправил своих заместителей. Они будут проверять общественный транспорт до следующей недели. Шувалов также пригрозил перевозчикам, нарушающим санитарные нормы, штрафами до 100 тысяч рублей.

Один из замов мэра Алексей Жердев поделился с журналистами своим опытом поездок на общественном транспорте.

"Я езжу в общественном транспорте достаточно часто, раза два в месяц. Ехал на 47 маршруте от думы города. После встречи с населением, – цитирует чиновника Siapress.ru. – Мы часто ездим, не только я, но и другие замы. Это не разовый опыт, не пиар, это просто текущая работа".

Он добавил, что 20 февраля тоже прокатился в автобусе, и поездка не вызвала у него нареканий.