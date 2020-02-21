Абсолютный максимум: четвертый рекорд подряд от московской погоды

21.02.2020, 12:06, Новости дня

Абсолютный максимум для 21 февраля — воздух на ВДНХ в Москве прогрелся до плюс 6,3 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и Подмосковья. Прежний рекорд дня фиксировался в 1976 году. Тогда температура воздуха была зафиксирована на отметке плюс 5,1 градуса.

В Москве температурные рекорды фиксируются четвертый день подряд, отмечает "Интерфакс". Температура 18 февраля поднялась до 6 градусов тепла, 19 февраля воздух нагревался в российской столице до 4,7 градуса, а 20 февраля — до 7,7 градуса.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что в предстоящие праздничные выходные аномально теплая для февраля погода сохранится. Правда, рекордов не обещают: днем температура будет повышаться до 5 градусов тепла, а ночью не опускаться ниже нулевой отметки.

Рекорд для 22 февраля составляет 6,6 градуса. Он был установлен в 1990 году. А в День защитника Отечества рекордный показатель был зафиксирован в 1998 году – 7,1 градуса тепла. Абсолютные минимумы для этих двух дней были в 1912 года – минус 29 градусов, а для 23 февраля в 1945 году – 30,5 градуса мороза.

Вторжение североатлантического циклона приведет 23 февраля 2020 года к резкому падению атмосферного давление. Оно понизится сразу на 6 миллиметров ртутного столба. А 24 февраля — еще на 15 единиц. Небосвод будет пасмурным. Циклон принесет небольшие осадки. Преимущественно это будет мокрый снег. Ночами будет подмораживать. Возможна гололедица.