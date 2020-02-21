Экс-супруга Дмитрия Шепелева Анна Старцева продолжает общаться с его матерью

21.02.2020, 12:04, Разное

Первая жена телеведущего Дмитрия Шепелева Анна Старцева продолжает общаться с его матерью спустя десять лет после развода. Позднее телеведущий начал встречаться с Жанной Фриске, а Анна Старцева познакомилась с бизнесменом Юрием.

Знакомство Дмитрия Шепелева и Анны Старцевой состоялось в 2005 году, когда в качестве ведущих они снимались в популярном в 90-х белорусском молодежном шоу «5×5». Первоначально кроме профессиональных отношений, их ничего не связывало, но затем между ними вспыхнули чувства, а в октябре состоялась свадьба.

Однако продлился их брак только три года. После свадьбы Дмитрий Шепелев получил работу на телевидении Украины, поэтому вынужден был уехать. Из-за длительных командировок они почти не виделись, что и послужило поводом для развода.

Во второй раз Дмитрий Шепелев начал встречаться с Жанной Фриске, но в 2015 году она скончалась от рака мозга, а узаконить свои отношения пара не успела. Сейчас у телеведущего развивается роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. Анна Старцева воспитывает двоих детей от бизнесмена Юрия, но иногда она общается с мамой первого супруга.