Samsung Galaxy A70 начал получать обновление Android 10 с новой оболочкой

21.02.2020, 12:04, Разное

Смартфон Samsung Galaxy A70 начал получать обновление ОС Android 10 с новой оболочкой под наименованием One UI 2.0. Фирменная прошивка обеспечена множеством нововведений, включая отсутствие некоторых уязвимостей системы.

Южнокорейский производитель электроники постоянно совершенствует свои мобильные устройства. Следом за моделями Galaxy A30 и A50s улучшение до Android 10 стали доступны для мобильных устройств начальной А-линейки. Согласно имеющейся информации, прошивку в этот раз выпустили для Galaxy A70. Девайс получил сборку A705FNXXU5BTB9, имеющую объём 2 ГБ. Специалисты добавили патч безопасности, запущенный в феврале, указывается на фирменную оболочку One UI 2.0. Последняя распространяется разработчиком периодически и волнообразно, отмечают эксперты. По данной причине следует подождать некоторое время, пока очередные обновления станут доступны на территории России.

Программный продукт, предназначенный для моделей А-линейки, выпустили раньше новейшего смартфона. Компания Samsung планировала изначально подготовить Galaxy A70 к установке в него ОС Android 10 в апреле.