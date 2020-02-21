Картину российского школьника отправили в космос

21.02.2020, 11:58, Разное

Картину 12-летнего Григория Кобы из Зарайска доставили на Международную космическую станцию (МКС). Полотно называется «Полет к звездам», сообщает «Подмосковье сегодня».

Школьник передал картину губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время его визита в Серебряные Пруды. Тот пообещал, что ее отправят космонавтам. Позже мальчику организовали связь с командиром экипажа МКС Олегом Скрипочкой. Подросток признался, что не ожидал такого поворота событий. Юный россиянин задал Скрипочке несколько вопросов о жизни в космосе.