Джессика Симпсон показала подросшую дочь
21.02.2020, 11:54, Новости дня
Американская актриса и певица Джессика Симпсон показала в Instagram подросшую дочь Берди.
«Этой вкусняшке Берди сегодня 11 месяцев! Я даже не могу поверить, что так быстро идет время, но когда думаю об этом, то говорю: «Господи, я так много сделала за год!» – написала она 19 февраля.
На черно-белом снимке Симпсон позирует с дочерью на руках.
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This yummy Birdie is 11 months today!!! I can’t even believe how fast time goes, but when I think about it, I’m like, “Good Lord I have done so much in a year!!!” Ha #BIRDIEMAE
Джессика Симпсон родила третьего ребенка – дочь Берди Мэй Джонсон – в марте 2019 года.
Актриса замужем за бывшим игроком футбольной команды NFL Эриком Джонсоном. Пара живет в браке с 2014 года. Они уже воспитывают двоих детей – семилетнюю дочь Максвелл Дрю и шестилетнего сына Эйса.
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