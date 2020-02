Джессика Симпсон показала подросшую дочь

21.02.2020, 11:54, Новости дня

Американская актриса и певица Джессика Симпсон показала в Instagram подросшую дочь Берди.

«Этой вкусняшке Берди сегодня 11 месяцев! Я даже не могу поверить, что так быстро идет время, но когда думаю об этом, то говорю: «Господи, я так много сделала за год!» – написала она 19 февраля.

На черно-белом снимке Симпсон позирует с дочерью на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

This yummy Birdie is 11 months today!!! I can’t even believe how fast time goes, but when I think about it, I’m like, “Good Lord I have done so much in a year!!!” Ha #BIRDIEMAE

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson) 19 Фев 2020 в 7:42 PST

Джессика Симпсон родила третьего ребенка – дочь Берди Мэй Джонсон – в марте 2019 года.

Актриса замужем за бывшим игроком футбольной команды NFL Эриком Джонсоном. Пара живет в браке с 2014 года. Они уже воспитывают двоих детей – семилетнюю дочь Максвелл Дрю и шестилетнего сына Эйса.