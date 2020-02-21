Странный вор похитил из российских магазинов целый склад сладостей

21.02.2020, 11:51, Разное

Необычный вор похитил из магазинов подмосковных Луховиц порядка тысячи жевательных резинок и 162 пачки шоколада. Украденные продукты он складывал в карманы и рюкзак, сообщает «Подмосковье сегодня».

Правоохранители установили, что 25-летний преступник действовал вместе с неизвестной девушкой. Они прятали сладости и уходили из универмагов, не оплатив товар. Позже автомобиль злоумышленника остановили дорожные полицейские, которые обнаружили в багажнике коробки с похищенными продуктами. Он пытался продать их московским торговцам. В отношении мужчины завели уголовное дело о краже. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.