В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко

21.02.2020, 11:51, Новости дня

В пятницу, 21 февраля, состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили в Кремле.

«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в пятницу Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина. По словам главы Белоруссии, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Также РФ предложила сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти, утверждает Лукашенко.



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