Круизное судно Diamond Princess в Японии покинули еще восемь россиян
21.02.2020, 11:44, Новости дня
Посольство РФ сообщило, что лайнер Diamond Princess покинули восемь сограждан, их отправят на родину.
Посольство сообщило в Facebook, что «лайнер покинули восемь россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину».
За предыдущие два дня с борта лайнера смогли сойти на берег шестеро россиян, у которых не был выявлен коронавирус.
Ранее сообщалось о смерти двух пассажиров данного круизного лайнера.
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