Круизное судно Diamond Princess в Японии покинули еще восемь россиян

21.02.2020, 11:44, Новости дня

Посольство РФ сообщило, что лайнер Diamond Princess покинули восемь сограждан, их отправят на родину.

Посольство сообщило в Facebook, что «лайнер покинули восемь россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину».

За предыдущие два дня с борта лайнера смогли сойти на берег шестеро россиян, у которых не был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось о смерти двух пассажиров данного круизного лайнера.