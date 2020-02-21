Клишас призвал не считать Конституцию памятником

21.02.2020, 11:44, Новости дня

Конституция не является памятником, нормы Основного закона имеют прямое действие, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.

В ходе пленарного заседания международной конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика» Клишас отметил, что в последние годы неоднократно возникал вопрос о возможности и целесообразности внесения изменений в Конституцию.

При этом, по его словам, общество всякий раз находилось между двумя позициями: убежденностью в стабильности текста и конституционно-правового регулирования и восприятия конституции как памятника эпохе – 1993 году.

«Но, конечно, Конституция – это не памятник. И вот это отношение к Конституции как к некому памятнику, когда ее перестают понимать, изучать и не воспринимают нормы конституции как нормы прямого действия – такая тенденция тоже была», – приводит его слова РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что Конституция 1993 года «выполнила свою роль» и является «выдающимся документом».

20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.



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