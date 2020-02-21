В финале нацотбора «Евровидение 2020» выступят Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка

21.02.2020, 11:42, Новости дня

22 февраля в эфире финальной части нацонального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», кроме шести финалистов, выступят приглашенные звезды Верка Сердючка, Тина Кароль и Джамала, сообщается на официальном сайте нацотбора «Евровидение 2020».

По информации организаторов конкурса, Верка Сердючка покажет «грандиозное музыкальное выступление», Тина Кароль подготовила шоу-номер, а Джамала споет песню «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей alyona alyona.

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Krutь с композицией «99», Go-A с песней «Соловей» и Jerry Heil с песней Vegan.

Победителями второго полуфинала стали Tvorchi с композицией Bonfire, Khayat с песней Call For Love и David Axelrod с песней Horizon.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.