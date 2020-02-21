Генпрокуратура установила вероятного виновника утечки материалов по делам Майдана

21.02.2020, 11:42, Новости дня

Генеральная прокуратура Украины подозревает, что за утечкой материалов касательно расследования дел о расстреле активистов Евромайдана стоит человек, работавший при бывшем начальнике управления спецрасследований ГПУ Сергее Горбатюке. Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил во время выступления в ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Что касается утечки информации, то мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а при Горбатюке. Мы знаем, кто это мог сделать, мы проводим расследование, есть уголовное производство», – отметил он.

Также он отметил, что оригиналы документов по делам Майдана не пропадали.

«Ни один из документов не пропал, ни одно из вещественных доказательств не пропало. Это были копии, которые, к сожалению, были сделаны, тайна досудебного расследования была нарушена и мы сейчас расследуем в порядке уголовного процедуры», – сказал генпрокурор.

В ноябре прошлого года ГПУ начала служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства о событиях Майдана.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.