Генпрокуратура установила вероятного виновника утечки материалов по делам Майдана

21.02.2020, 11:42, Новости дня

Генеральная прокуратура Украины подозревает, что за утечкой материалов касательно расследования дел о расстреле активистов Евромайдана стоит человек, работавший при бывшем начальнике управления спецрасследований ГПУ Сергее Горбатюке. Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил во время выступления в ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Что касается утечки информации, то мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а при Горбатюке. Мы знаем, кто это мог сделать, мы проводим расследование, есть уголовное производство», – отметил он.

Также он отметил, что оригиналы документов по делам Майдана не пропадали.

«Ни один из документов не пропал, ни одно из вещественных доказательств не пропало. Это были копии, которые, к сожалению, были сделаны, тайна досудебного расследования была нарушена и мы сейчас расследуем в порядке уголовного процедуры», – сказал генпрокурор.

В ноябре прошлого года ГПУ начала служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства о событиях Майдана.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Диета с пониженным содержанием белка предупреждает болезни сердца

05.02 / Жесткая посадка в Стамбуле: госпитализировано 52 человека

16.12 / Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного

13.12 / Мнения: Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

09.01 / Эксперт: Армянский блогер создал угрозу безопасности страны с помощью фейковой новости

10.12 / Нардеп Шахов: Инициатива Зеленского по привлечению переселенцев в переговоры минского формата чрезвычайно важна

10.02 / «Дельфийский Омск — 2020» пройдет под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

10.02 / Украинцам, которые не согласятся на карантин, могут отказать в эвакуации из Китая – Центр общественного здоровья

21.02 / Турция попросила Россию о разрешении использовать воздушное пространство Сирии

20.02 / Силуанов назвал сроки снижения средней ставки по ипотеке до 8%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика