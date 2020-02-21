В Китае отменили сессию парламента и международный экономический форум из-за коронавируса

21.02.2020, 11:42, Новости дня

Из-за вспышки коронавируса организаторы отменили ежегодный международный экономический форум в Боао на китайском острове Хайнань. Об этом сообщает South China Morning Post.

Форум часто называют «китайским Давосом»; на нем собираются региональные деловые и политические элиты. В этом году он был запланирован на 24–27 марта.

Новая дата форума пока не названа.

Власти страны также отменили сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая должна была начаться 5 марта в Пекине.

Газета отмечает, что все публичные мероприятия в столице Китая, запланированные на февраль – апрель, не состоятся в намеченные сроки из-за карантина.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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