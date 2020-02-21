Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге», «Рома» победила «Гент» и другие результаты
21.02.2020, 11:42, Новости дня
20 февраля прошли все поединки 1/16 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.
«Айнтрахт» – «Зальцбург» – 4:1
Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 85 (пенальти)
«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36
Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не попал в заявку на матч.
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Копенгаген» – «Селтик» – 1:1
Голы: Н’Дойе, 52 – Єдуар, 14
Нереализованный пенальти: Стаге, 79 («Копенгаген»)
Украинский полузащитник «Селтика» Марьян Швед не попал в заявку на поединок.
«Лудогорец» – «Интер» – 0:2
Голы: Эриксен, 71, Лукаку, 90+5 (пенальти)
«Спортинг» – «Башакшехир» – 3:1
Голы: Коутс, 3, Шпорар, 44, Виетто, 51 – Вища, 77 (пенальти)
«Хетафе» – «Аякс» – 2:0
Голы: Дейверсон, 38, Кенеди, 90+3
«Клуж» – «Севилья» – 1:1
Голы: Дяк, 59 (пенальти) – Эн-Несири, 82
«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1
Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пиции, 67 (пенальти)
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Алкмаар» – ЛАСК – 1:1
Голы: Копмайнерс, 86 (пенальти) – Рагуц, 26
АПОЕЛ – «Базель» – 0:3
Голы: Петретта, 16, Штокер, 53, Артур, 66
«Байер» – «Порту» – 2:1
Голы: Аларио, 29, Хаверц, 57 (пенальти) – Луис Диас, 73
«Вольфсбург» – «Мальме» – 2:1
Голы: Брекало, 49, Телин, 62 (автогол) – Телин, 47 (пенальти)
«Вулверхэмптон» – «Эспаньол» – 4:0
Голы: Жота, 15, 67, 81 Невиш, 52
«Олимпиакос» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Ляказетт, 81
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Рейнджерс» – «Брага» – 3:2
Голы: Хаджи, 67, 82, Арибо, 75 – Франсержиу, 11, Руис, 59
«Рома» – «Гент» – 1:0
Гол: Перес, 13
Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился. Украинский защитник бельгийской команды Игорь Пластун провел на поле весь поединок.
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут в четверг – 27 февраля.
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