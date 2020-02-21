Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге», «Рома» победила «Гент» и другие результаты

21.02.2020, 11:42, Новости дня

20 февраля прошли все поединки 1/16 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.

«Айнтрахт» – «Зальцбург» – 4:1

Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 85 (пенальти)

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не попал в заявку на матч.

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«Копенгаген» – «Селтик» – 1:1

Голы: Н’Дойе, 52 – Єдуар, 14

Нереализованный пенальти: Стаге, 79 («Копенгаген»)

Украинский полузащитник «Селтика» Марьян Швед не попал в заявку на поединок.

«Лудогорец» – «Интер» – 0:2

Голы: Эриксен, 71, Лукаку, 90+5 (пенальти)

«Спортинг» – «Башакшехир» – 3:1

Голы: Коутс, 3, Шпорар, 44, Виетто, 51 – Вища, 77 (пенальти)

«Хетафе» – «Аякс» – 2:0

Голы: Дейверсон, 38, Кенеди, 90+3

«Клуж» – «Севилья» – 1:1

Голы: Дяк, 59 (пенальти) – Эн-Несири, 82

«Шахтер» – «Бенфика» – 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пиции, 67 (пенальти)

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Алкмаар» – ЛАСК – 1:1

Голы: Копмайнерс, 86 (пенальти) – Рагуц, 26

АПОЕЛ – «Базель» – 0:3

Голы: Петретта, 16, Штокер, 53, Артур, 66

«Байер» – «Порту» – 2:1

Голы: Аларио, 29, Хаверц, 57 (пенальти) – Луис Диас, 73

«Вольфсбург» – «Мальме» – 2:1

Голы: Брекало, 49, Телин, 62 (автогол) – Телин, 47 (пенальти)

«Вулверхэмптон» – «Эспаньол» – 4:0

Голы: Жота, 15, 67, 81 Невиш, 52

«Олимпиакос» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Ляказетт, 81

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Рейнджерс» – «Брага» – 3:2

Голы: Хаджи, 67, 82, Арибо, 75 – Франсержиу, 11, Руис, 59

«Рома» – «Гент» – 1:0

Гол: Перес, 13

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился. Украинский защитник бельгийской команды Игорь Пластун провел на поле весь поединок.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут в четверг – 27 февраля.