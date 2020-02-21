Гончарук о ситуации в Новых Санжарах: Украина находится в состоянии информационной войны

21.02.2020, 11:42, Новости дня

Решение разместить эвакуированных их Китая из-за вспышки коронавируса украинцев и иностранных граждан в санатории в Новых Санжарах было принято за день до их приезда туда. Об этом сегодня во время отчета Кабина в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он назвал проведенную операцию беспрецедентной в масштабах Украины.

По словам Гончарука, власти не могли разглашать маршрут, по которому должны были ехать эвакуированные граждане, ради безопасности последних. Так он ответил на претензию нардепов об отсутствии коммуникации с людьми.

Премьер-министр подчеркнул, что решения принимались тайно на заседании оперативного штаба. Он уверяет, что прозрачность в этом вопросе могла подорвать возможность обеспечения безопасности эвакуированных людей.

Гончарук рассказал, что с самого начала было определено около 10 объектов возможного размещения людей, на момент их вылета из Китая таких было три. Финальное решение было принято за день до прилета.

«Это нормально с точки зрения безопасности», – подчеркнул премьер.

Он высказал мнение, что Украина находится в состоянии информационной войны, следствием которой является, в том числе, ситуация в Новых Санжарах Полтавской области. В качестве примера он привел информацию российских СМИ о том, что пассажиров одного из вагонов поезда «Киев – Москва» отправили на карантин в российском Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой.

«У нас уже сегодня есть информация о том, что будто бы гражданка Китая, которая пять дней тому назад прибыла в Украину самолетом, побыла четыре дня в Киеве и ехала на поезде в Москву, и на границе с Российской Федерацией якобы была задержана, и там будто бы выявлены какие-то вирусы, и они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы продолжать панику», – добавил Гончарук.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения.

Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Полиция в Новых Санжарах после инцидента задержала 24 человека.