Официальному представителю МВД Ирине Волк присвоили звание генерал-майора

21.02.2020, 11:37, Новости дня

Президент Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора полиции.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание сотрудникам органов внутренних дел России… генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», – сообщается в указе.

Ирина Волк ранее имела звание полковника. Она родилась в 1977 году в Москве, в 2000 году закончила учебу в Московской академии МВД и начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

В 2011 году она стала главой пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2019 официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заняла должность помощника главы ведомства.



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