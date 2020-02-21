Американка за 10 лет дважды выиграла в лотерею 1 миллион долларов

21.02.2020, 11:31, Новости дня

Американка Линда Суини дважды за десять лет выиграла в лотерею 1 миллион долларов. Первый раз жительница Бостона приобрела счастливый билет в декабре 2009 года, второй раз – в феврале 2020-го, сообщает местный канал WHDH.

Женщина получила единовременный платеж в размере 650 тысяч долларов (до вычета налогов), отказавшись от небольших регулярных выплат полной суммы.

В США довольно популярны моментальные лотереи, они проводятся гораздо чаще тиражных. Максимальные выигрыши в них чаще всего измеряются сотнями тысяч долларов, миллионный выигрыш – редкий случай.

9 января сообщалось о россиянке, которая выиграла в новогодней лотерее 1 миллиард рублей. Счастливый билет выпал жительнице Московской области Надежде Бартош.



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