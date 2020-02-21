Ковальчук может задержаться в «Монреале». Ему предлагают пять млн долларов

21.02.2020, 11:31, Новости дня

Российский хоккеист Илья Ковальчук может продолжить свои заокеанские выступления в НХЛ в своем нынешнем клубе "Монреаль Канадиенс". В канадском клубе планируют продлить действующее соглашение с россиянином.

На данный момент контракт Ковальчука с "Монреалем" рассчитан на срок до конца сезона, по условиям которого российский хоккеист заработает 700 тысяч долларов. Новый же договор 36-летнего нападающего будет продлен еще на один год. Улучшится и его финансовая составляющая – за сезон Ковальчук сможет заработать до пяти миллионов долларов.

"Идут разговоры о продлении контракта Ковальчука в "Монреале" на год, — сообщил в своем личном Twitter журналист Даррен Дрегер. – Вероятный базовый оклад составит 3,5 млн долларов. Однако он может подняться до пяти млн за счет бонусов. Обсуждения условий продолжаются".

Напомним, что Ковальчук пополнил "Монреаль" после того, как был выставлен на драфт отказов "Лос-Анджелес Кингз". В текущем сезоне Ковальчук сыграл в 38 матчах, набрав 21 балл: девять голов и 12 ассистов. Из них 12 очков (6+6) – в составе "Канадиенс".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / В США сайт военного учета «упал» из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

28.01 / В Сети отреагировали на заявления Зеленского о вине СССР в Холокосте

11.02 / Стартовало голосование за площадки проекта «Культурный код»

02.02 / Глава Украинского института нацпамяти назвал Бандеру «сложным персонажем»

30.12 / Беларусь не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с Россией

29.01 / Супруг Венедиктовой влияет на работу ГБР и проводит собеседования – СМИ

29.01 / Россияне назвали уровень мотивирующей к продуктивности зарплаты

05.12 / Путин обсудил с военными использование искусственного интеллекта

05.12 / Вести — «по стандартам НАТО» — на Украине возобновились облавы на призывников

13.02 / «Они не обидятся, что мы у них пожрали?» В Одессе полицейские во время обыска фирмы, где трудятся незрячие, украли вещи и еду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика