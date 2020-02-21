МИД указал на неверную интерпретацию слов Лаврова

21.02.2020, 11:31, Новости дня

МИД РФ упрекнул интернет-издание The Insider в некорректной интерпретации слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Издание вынесло в заголовок, что Лавров якобы объявил об экономической победе стран БРИКС над Западов. "Это очередной пример некорректной журналистской интерпретации и приписывания слов, которые не произносились", — отметили на Смоленской площади.

Интернет-издание The Insider написало, что совокупный ВВП стран G7, "вопреки заявлениям Лаврова", почти вдвое выше показателя БРИКС. В МИД РФ отметили, что подобные манипуляции общественным мнением вызывают недоумение и явно не демонстрируют высокий профессионализм статьи.

На "Примаковских чтениях" 15 февраля 2020 года  глава российского МИД Сергей Лавров, добавляет РИА Новости, говорил о показателях совокупного ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. И вот он действительно выше, чем у Большой семерки – 50,78 триллиона долларов против 43,68. Это, подчеркнули в МИД, официальные данные МВФ, которые неоднократно озвучивались, и которые должен был знать автор публикации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Минфин США снял санкции с трех российских компаний

16.02 / Друг в беде не бросит: экскаватор выручил фуру на снежной дороге

03.01 / Россия полностью остановила поставки нефти в Белоруссию. Транзит продолжается

10.01 / Глава МИД Ирана сравнил США с ИГИЛ

13.01 / Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу отменили смертный приговор

27.01 / Задержанный в ЕС фигурант дела Гандзюк Левин изменил внешность – прокуратура Болгарии

26.01 / После крупного ДТП под Пермью восемь человек госпитализировали в тяжелом состоянии

31.12 / Певица Ирина Дубцова переложила вину за домогательства на женщин

13.02 / Индия начала разработку новых снарядов для танков Т-90С

12.12 / Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 10 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика