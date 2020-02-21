Павленский сказал, откуда взял интимное видео с Гриво

21.02.2020, 11:31, Новости дня

Российский акционист Петр Павленский признался, что украл интимное видео, на котором запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво, с компьютера своей девушки.

«Я украл материалы с ее компьютера. Она не знала, что я нашел и взял это видео. Оно было опубликовано и начало расходиться, и после она не могла ничего поделать», – сказал Павленский телеканалу CNN.

Художник признался, что украл видео еще в ноябре 2019 года. По его словам, девушка была «недовольна» тем, что оно взял файлы без спросу, а сам он был рад, что людям оказался нужен этот материал, передает РИА «Новости». 

Павленский также заявил, что «не думает» по поводу возможности лишения его политубежища во Франции. Ему часто приходят «угрозы», и он привык к тому, что всегда есть что-то, «что может запугать».

Напомним, Павленского задержали во Франции на прошлой неделе, он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру.  

Позже в рамках «дела Гриво» во Франции также задержали подругу художника. Акциониста призвали выдворить из страны, лишив убежища.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.



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