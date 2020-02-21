Twitter начал тестировать публичную модерацию записей с фейковыми новостями

21.02.2020, 11:30, Новости дня

Соцсеть Twitter изучает возможность привлечения собственных пользователей к проверке информации на достоверность, сообщают американские СМИ.

Портал NBC News со ссылкой на презентацию Twitter сообщает, что разработчики описывают систему «заметок от сообщества» (Community Notes) как аналог обсуждений в «Википедии», пишут «Ведомости».

Пользователи смогут добавлять к записям комментарии, дополнительную информацию и важный контекст. Если сообщество решит, что информация в посте недостоверна или вводит в заблуждение, под ним появится плашка оранжевого или красного цвета.

Презентация, предназначавшаяся для внутреннего пользования, была размещена с открытым доступом, утверждает NBC News.

По идее разработчиков, пользователи смогут зарабатывать баллы за участие в заметках, количество баллов определяет «вес» добавочной информации в обсуждения.

Активные участники смогут получить «значок сообщества», похожий на знак верификации рядом с именем пользователя.

В презентации также приведены реальные примеры недостоверной информации из Twitter. Среди них – заявление кандидата в президенты США Берни Сандерса о масштабах продажи оружия без проверок покупателей, ссылка на статью с ультраправого новостного сайта The Federalist и фейковая новость о коронавирусе.

Представитель Twitter отметил, что рассматривает различные способы борьбы с дезинформацией, и «Заметки от сообщества» – это лишь один из предложенных разработчиками.

Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о преимуществах российской самоцензуры соцсетей перед новшеством от Twitter.