Картину российского школьника отправили в космос

21.02.2020, 11:30, Разное

Картину 12-летнего школьника Григория Кобы из подмосковного Зарайска доставили на Международную космическую станцию (МКС). Полотно называется «Полет к звездам», сообщает «Подмосковье сегодня».

Коба передал свою картину губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время его визита в Серебряные пруды. Тогда Воробьев пообещал, что ее отправят космонавтам. Позже мальчику организовали связь с командиром экипажа МКС Олегом Скрипочкой. Он признался, что не ожидал такого поворота событий. Также юный россиянин задал Скрипочке несколько вопросов о жизни в космосе. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Мнение: Уже даже интригует, какой повод для санкций против России Штаты выдумают в следующий раз?

06.05 / Ученые пролили свет на появление волчанки

04.01 / Ученые: Куркума обладает противораковыми свойствами

18.02 / Мнение: О чисто человеческих чувствах на фоне смертельной опасности

16.01 / Мнение: Рожайте срочно!

03.01 / Анна Пескова считает, что дочке рано смотреть фильмы с ее участием

22.01 / В России продали 305 тысяч новых японских автомобилей в 2019 году

04.12 / Лещенко назвал ситуацию с популярностью Бузовой «серьезным культурным упадком»

08.01 / 56-летняя Лолита расцвела после слухов о любовнике

11.02 / В РФ стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook B9

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика