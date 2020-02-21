Медики назвали правила гигиены, от которых лучше отказаться

21.02.2020, 11:30, Разное

Очень часто в погоне за собственным здоровьем люди переходят границы повседневной гигиены и вместо пользы наносят вред организму. Медики назвали привычки, от которых лучше отказаться.
Нет смысла использовать антибактериальное мыло, поскольку обычное с такой же эффективностью справляется с устранением микробов. Антибактериальное средство содержит в себе триклозан, который официально запрещен в некоторых странах. Не стоит сушить руки в общественных туалетах с помощью электросушилок. Такой аппарат не только не удаляет бактерии с кистей, но и распространяет их по всему помещению. Лучший вариант – использование бумажных полотенец.

Стоит отказаться и от частого применения душа. С помощью горячей воды и гелей смывается жировой слой, который необходим для защиты организма от различных инфекций. Эксперты не советуют принимать душ несколько раз в день или долго нежиться под теплой водой. Не рекомендуется делать пилинг тела чаще двух раз в неделю, поскольку опять же, удаляется защитный слой кожи. Не следует каждый день тщательно мыть уши и пользоваться ватными палочками. Чтобы не повредить барабанную перепонку, достаточно капнуть в ухо каплю минерального масла для смягчения серы, аккуратно промыть его водой и вытереть полотенцем.



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