Лукашенко: Россия предложила компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра

21.02.2020, 11:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил компенсацию Белоруссии в размере 300 миллионов долларов из-за налогового маневра, снизившего доходы белорусского бюджета. Об этом сообщил президент Белоруссии по итогам телефонного разговора с российским президентом.

Президент РФ "внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь", сообщил Александр Лукашенко.

По его словам, российский президент предложил рассчитать формулу, "сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года".

В прошлом году Белоруссия получала около 1 миллиарда долларов от поставок и переработки нефти, то в этом году после снижения пошлины в РФ из-за налогового маневра Белоруссия получит 700 миллионов долларов.

Российский президент предложил компенсировать эти потери.  "Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", — отметил Лукашенко (цитаты госагентства "БелТА").



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